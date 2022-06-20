Дело об убийстве возбудили после обнаружения тела новорожденного на мусорном полигоне в Новой Москве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело по статье об убийстве возбудили в Новой Москве после того, как на мусоросортировочном полигоне на улице Адмирала Корнилова нашли тело новорожденного мальчика, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ. Останки обнаружили рабочие, которые перебирали мусор.

Сейчас правоохранители выясняют личности родителей погибшего младенца. Уточняется, что дело возбуждено по пункту «в» части второй упомянутой статьи «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Как сообщал KP.RU ранее, к выяснению обстоятельств случившегося подключилась и столичная прокуратура. Ее представитель контролирует ход расследования.