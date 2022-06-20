Кассир обменника в Москве взяла у клиента 18 млн рублей и сбежала с работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй за две недели кассир обменника сбежал с деньгами клиента в Москве, пишут «Известия». Как и в случае с обменным пунктом в Северном Чертаново, потерпевшим оказался предприниматель, пожелавший перевести рублевые накопления в валюту. В одном из обменников на проспекте Мира он лишился 18 млн рублей.

Мужчина, продававший сухофрукты через Интернет, передал большую сумму кассиру, рассчитывая получить 300 тысяч долларов. Кассир под предлогом пересчета и проверки купюр покинула с ними свое рабочее место.

Клиент запасся терпением, однако сотрудница обменника так и не появилась. Торговец обошел здание кругом и обнаружил распахнутую во двор дверь. Вероятно, через нее кассир и сбежала. Оставшемуся без накоплений предпринимателю не оставалось ничего, кроме как обратиться в полицию.

Как сообщал KP.RU ранее, аналогичный случай произошел в начале июня в Северном Тушино. Тогда сотрудница обменника похитила у клиентов 40 млн рублей и вылезла через окно.