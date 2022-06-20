В 52 муниципальных округах Москвы приняли решение о проведении выборов 11 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В единый день голосования 11 сентября 2022 года как минимум в 125 районах Москвы обновятся советы депутатов муниципальных округов, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута. По его словам, к этому дню соответствующее решение приняли уже 52.

Речь идет о следующих округах:

ЦАО: Замоскворечье и Пресненский;

САО: Восточное Дегунино, Дмитровский, Коптево, Молжаниновский, Ховрино и Хорошевский;

СВАО: Бибирево, Лосиноостровский, Останкинский и Ростокино;

ВАО: Восточное и Северное Измайлово, Ивановское, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Перово, Соколиная гора и Сокольники;

ЮВАО: Кузьминки, Некрасовка, Печатники и Рязанский;

ЮЗАО: Зюзино, Коньково, Котловка, Северное и Южное Бутово, Обручевский, Теплый Стан, Черемушки и Ясенево;

ЗАО: Внуково, Дорогомилово, Крылатское, Можайский, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Филевский парк и Фили-Давыдково;

СЗАО: Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево и Строгино;

Зеленоград: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково.

До 22 июня должны определиться с проведением выборов советы депутатов еще в 73 районах. Всего представительные органы власти обновятся в этом году в 125 муниципальных округах. Агентство приводит мнение политолога Александра Асафова, считающего, что обновление будет масштабным. Столичный избирком ожидает регистрации от 12 до 15 тысяч кандидатов.