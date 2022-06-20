Московский суд запретил видео с поцелуем Собчак и Ивлеевой как пропаганду ЛГБТ

Суд Москвы запретил видео с поцелуем Собчак и Ивлеевой как пропаганду ЛГБТ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тверской суд столицы признал видео с поцелуем Ксении Собчак и Насти Ивлеевой пропагандой ЛГБТ-отношений и запретил его распространение. Ссылкой на соответствующую новость поделилась в телеграм-канале сама Ксения Собчак. Информация об истории дела и итогах его рассмотрения опубликована и в базе данных суда.

В решении также упомянуты некоторые медиаресурсы, которые теперь должны будут удалить из текста новости ставший скандальным ролик.

Поцелуй стал частью второго выпуска YouTube-шоу Анастасии Ивлеевой «Королевские кобры». В проекте блогер выступает в качестве продюсера и ведущей. В съемках поучаствовала и Ксения Собчак. Тогда звезды объясняли, что хотели повторить поцелуй Мадонны и Бритни Спирс на MTV Video Music Awards.

Однако прокуратура Тверского района Москвы эпатажную выходку телеведущих не оценила. Заявление в суд было подано в ноябре 2021 года.