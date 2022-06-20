От 25 до 35 лет, с высшим образованием: в ГИБДД составили портрет типичного мотоциклиста-нарушителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала года в Москве произошло 128 аварий с участием мотоциклистов и чаще всего в них попадали мужчины 25-35 лет, сообщает столичная Госавтоинспекция. В ведомстве обобщили статистику по угодившим в ДТП байкерам и составили социальный портрет типичного нарушителя.

Как выяснилось, среди них мало встречались те, кто не имел образования.

- В большинстве случаев это были водители, работающие в непроизводственной сфере, получившие среднее специальное или высшее образование, - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Чаще всего мотоциклисты попадали в аварии из-за неправильно выбранного скоростного режима и дистанции, несоблюдения очередности проезда, нарушения ПДД при перестроении.

В авариях с участием мотоциклистов с начала года погибли семь человек, а травмы получили 130.