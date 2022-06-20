В Москве спасли кота Мостика, замурованного в Битцевском лесу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве местные жители, которые оказались в Битцевском лесу, спасли кота. Прохожие услышали жалобный крик животного, который доносился от моста через речку. Один по одному люди стали подключаться к беде пушистого и искать, откуда раздается призыв о помощи.

Вскоре стало понятно, что животное замуровано в металлической балке, которая служит опорой для моста. Это сделали строители, только вот случайно или специально? Ответ на этот вопрос получать было некогда, на кону жизнь животного.

Достать котейку без помощи специальных инструментов, конечно же, не получилось, на помощь пришли спасатели. А пока ждали помощь, люди, кто чем могли, покармливали питомца, сообщает телеканал "360".

Через отверстие в конструкции ему просовывали внутрь еду. Вскоре подоспели спасатели, осмотрели «тюрьму» усатого узника и направили запрос на распил балки. Просто так разрезать конструкцию оказалось нельзя.

Когда добро было получено, кота извлекли из заточения и нарекли Мостиком. А вот рассмотреть узника не успели, он стремительно скрылся в лесу, пишет Life.

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