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Общество21 июня 2022 5:40

Прохладно и пасмурно будет в Москве во вторник 21 июня

Днем воздух прогреется всего до +18 градусов
Ирина РЕБРИКОВА
Прохладно и пасмурно будет в Москве во вторник 21 июня.

Прохладно и пасмурно будет в Москве во вторник 21 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают облачную прохладную погоду с дождями в столице 21 июня. По прогнозу Росгидрометцентра, днем в Москве температура поднимется только до 16-18 градусов тепла. Дожди будут долгими, а местами еще и сильными.

Ветер восточного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет невысоким - 737 мм ртутного столба.

Вероятность дождей сохранится и в ночь с 21 на 22 июня. Также будет холодно, температура опустится до 12-14 градусов.