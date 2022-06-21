Прохладно и пасмурно будет в Москве во вторник 21 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают облачную прохладную погоду с дождями в столице 21 июня. По прогнозу Росгидрометцентра, днем в Москве температура поднимется только до 16-18 градусов тепла. Дожди будут долгими, а местами еще и сильными.

Ветер восточного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет невысоким - 737 мм ртутного столба.

Вероятность дождей сохранится и в ночь с 21 на 22 июня. Также будет холодно, температура опустится до 12-14 градусов.