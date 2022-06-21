Задержанный экс-префект САО Москвы Олег Митволь пошел на сделку со следствием. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экс-префект Северного административного округа Москвы и бывший глава Росприроднадзора Олег Митволь пошел на сделку со следствием в рамках дела о крупном мошенничестве, сообщает Красноярский краевой суд. В этом деле он проходит подозреваемым.

21 июня в суде рассматривалось ходатайство о смягчении меры пресечения. Адвокат Митволя просил заменить арест подзащитного на другую меру и в качестве аргумента упомянул досудебное соглашение со следствием.

Также в ходе заседания выяснилось, что Олег Митволь заявил о готовности компенсировать причиненный им ущерб. В деле фигурирует сумма около 900 млн рублей.

Данные средства выделил бюджет для строительства метро в Красноярске. Деньги получила проектная организация, связанная с экс-главой Росприроднадзора. Но, по версии следствия, по назначению они не дошли.

Адвокат Митволя на заседании также аппелировал к тому, что на его попечении находится мать с инвалидностью, безработная супруга и маленькая дочь.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, напомнил о размере нанесенного ущерба и о том, что Митволя задержали уже в аэропорту, когда он хотел улететь за рубеж. В итоге суд оставил в силе решение прежней инстанции. Бывший глава Росприроднадзора останется под арестом как минимум до 24 июля.

Как сообщал KP.RU ранее, в начале июня Олега Митволя задержали в аэропорту Внуково. Он проходит подозреваемым по делу о крупном мошенничестве в Красноярске, где в последние годы был председателем совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ».