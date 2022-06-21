В Superjob объяснили, почему в Москве нет безработицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент сервиса Superjob Алексей Захаров назвал уровень безработицы в Москве нулевым и в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему. Он заверил, что в ближайшей перспективе работы хватит всем.

По словам Захарова, уход иностранных компаний не привел к массовой потере работы. Во-первых, их доля на рынке труда невелика; во-вторых, большинство предпочли сохранить инфраструктуры и коллективы, сменив лишь название бренда либо продав свои активы в России новым собственникам.

Второй причиной отказа работодателей от увольнений стали уроки пандемии. Тогда опасавшиеся последствий кризиса работодатели начали массово сокращать сотрудников, а вскоре после выравнивания ситуации столкнулись с нехваткой работников и необходимостью срочно набрать новый коллектив. Теперь никто не спешит принимать скоропалительные решения.

Захаров отметил и способность рынка труда быстро адаптироваться к новым условиям. Пример он привел вновь из времен пандемии, когда неквалифицированные работники с замерших строек перешли работать курьерами и не потеряли в оплате.

Что касается квалифицированных кадров, они востребованы на российских предприятиях. Спрос на их продукцию сильно вырос после ухода западных конкурентов. Многие компании объявили о наборе сотрудников, так как при текущей численности коллектива работникам приходится трудиться в 2-3 смены.

Также на общую картину влияет сезонность - летом даже оставшиеся без работы москвичи склонны откладывать поиск новой занятости до осени, отвлекшись на отдых или дачу.

- Сейчас в Москве любой человек, обладающий любой квалификацией по любой специальности, может найти себе работу в разумные сроки… Но это не значит, что любой человек может найти работу на ту зарплату, которую он бы хотел получать, - заключил Алексей Захаров.