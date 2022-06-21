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Происшествия21 июня 2022 11:01

Движение поездов на серой ветке восстановлено после инцидента с человеком на путях

Составы Серпуховско-Тимирязевской линии возвращаются к прежнему графику движения
Ирина РЕБРИКОВА
Движение поездов на серой ветке восстановлено после инцидента с человеком на путях.

Движение поездов на серой ветке восстановлено после инцидента с человеком на путях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение поездов после их задержки на отрезке от «Серпуховской» до «Чеховской» из-за оказавшегося на путях человека, сообщает Дептранс Москвы. Курсирование составов постепенно приводится к установленному графику.

Ранее поезда не ходили в сторону «Чеховской». В обратном направлении составы двигались с увеличенным интервалом. О состоянии остановившего движение на линии человека не сообщается.