Движение поездов на серой ветке восстановлено после инцидента с человеком на путях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение поездов после их задержки на отрезке от «Серпуховской» до «Чеховской» из-за оказавшегося на путях человека, сообщает Дептранс Москвы. Курсирование составов постепенно приводится к установленному графику.

Ранее поезда не ходили в сторону «Чеховской». В обратном направлении составы двигались с увеличенным интервалом. О состоянии остановившего движение на линии человека не сообщается.