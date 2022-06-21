Четыре поезда нового поколения «Москва-2020» начали курсировать в метро

В мае в метро начали курсировать четыре поезда нового поколения «Москва-2020». Фото: Департамент транспорта Москвы

В мае 2022 года в столичном метрополитене начали ходить четыре новых поезда «Москва-2020». Еще четыре состава нового поколения тестируют. Все они будут курсировать по оранжевой Калужско-Рижской линии метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что каждый поезд вмещает в себя до 1490 пассажиров, а все восемь составов - около 12 тысяч человек.

Всего в подземке работает свыше 100 составов «Москва-2020». Порядка 70% поездов метро - это современные вагоны. Так, на модель «Москва» приходится 25% поездов от всего парка, на элетровагоны «Ока» - 21%, а на вагоны «Москва-2020» и «Русич» - 12,6% и 11,5% соответственно.

За год количество составов «Москва-2020» возросло в 1,6 раз, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.