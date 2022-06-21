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Общество21 июня 2022 14:30

«Почта России» запустила экспресс-доставку из магазинов в Москве

В июле 2022 года срочная доставка от почтовой службы появится в Санкт-Петербурге
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
«Почта России» запустила экспресс-доставку из магазинов в Москве.

«Почта России» запустила экспресс-доставку из магазинов в Москве.

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Почта России» запустила сервис срочной доставки по всей территории Москвы. Товары будут привозить из розничных и онлайн-магазинов, сообщает пресс-служба компании.

Почтовая служба будет доставлять заказы в любую часть города день в день или в заданный ритейлером временной интервал. Отслеживать перемещение товара можно будет в личном кабинете или на сайте «Почты России».

Уточняется, что российская сеть косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» первой присоединилась к сервису.

Уже в июле этого года срочная доставка от «Почты России» появится в Санкт-Петербурге.