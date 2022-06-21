«Почта России» запустила экспресс-доставку из магазинов в Москве. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Почта России» запустила сервис срочной доставки по всей территории Москвы. Товары будут привозить из розничных и онлайн-магазинов, сообщает пресс-служба компании.

Почтовая служба будет доставлять заказы в любую часть города день в день или в заданный ритейлером временной интервал. Отслеживать перемещение товара можно будет в личном кабинете или на сайте «Почты России».

Уточняется, что российская сеть косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» первой присоединилась к сервису.

Уже в июле этого года срочная доставка от «Почты России» появится в Санкт-Петербурге.