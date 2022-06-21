В Москве и Подмосковье начались наземные съемки фильма «Вызов» Клима Шипенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве и Подмосковье началась наземная часть съемок киноленты «Вызов» режиссера Клима Шипенко, сообщает пресс-служба дистрибьютера фильмов «Централ Партнершип».

Уточняется, что к съемочной группе присоединился сербский актер Милош Бикович. Он сыграет хирурга и коллегу главное героини Юлии Пересильд Жени.

По сюжету один из космонавтов получает торакальную травму. Ему проводят операцию прямо на станции МКС. Дата премьеры фильма пока не объявлена.

Съемки второго блока кинокартины пройдут на территории Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в подмосковном поселке Звездный городок, а также в санатории «Вороново» в Москве. Отдельные эпизоды будут снимать павильоне-копии ЦУП Госкорпорации «Роскосмос».

Фильм «Вызов» частично отсняли на борту МКС в 400 километрах от Земли. В октябре 2021 года на космическом корабле «Союз МС-19» на орбиту отправился первый киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Возглавлял экипаж командир корабля Антон Шкаплеров.