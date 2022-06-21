Москвички стали реже носить мини-платья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительницы Москвы все чаще выбирают длинные платья вместо коротких. Спрос на макси в июне этого года вырос примерно в три с половиной раза, а на миди - в три раза, сообщают в маркетплейсе Ozon.

Из макси москвички чаще всего выбирают летние платья из трикотажа, платья-комбинации, сарафаны с принтом и домашние платья.

В категории миди популярны платья-футляры, туники и платья-рубашки, а в мини - черные платья и пляжные платья-футболки.