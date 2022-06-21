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Дом. Семья21 июня 2022 15:50

Москвички стали реже носить мини-платья

Женщины отдают предпочтение платьям миди и макси
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвички стали реже носить мини-платья.

Москвички стали реже носить мини-платья.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительницы Москвы все чаще выбирают длинные платья вместо коротких. Спрос на макси в июне этого года вырос примерно в три с половиной раза, а на миди - в три раза, сообщают в маркетплейсе Ozon.

Из макси москвички чаще всего выбирают летние платья из трикотажа, платья-комбинации, сарафаны с принтом и домашние платья.

В категории миди популярны платья-футляры, туники и платья-рубашки, а в мини - черные платья и пляжные платья-футболки.