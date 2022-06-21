Кошатников в Москве больше, чем собачников. Фото: Мария ЛЕНЦ

Москвичи заводят кошек чаще, чем собак. В личном кабинете на портале mos.ru жители добавили информацию о 290 тысячах питомцев. Они сохранили данные 147 тысяч кошек и 133 тысяч собак, сообщается на сайте столичной мэрии.

Чаще всего у москвичей дома живут беспородные кошки. При этом из породистых самыми популярными являются шотландские вислоухие коты. Кроме того, жители столицы часто заводят мейн-кунов, британских, бенгальских, канадских сфинксов, тайских и русских голубых кошек. Самые редкие породы - скоттиш-фолд, персидская, сиамская, ангорская кошки, а также курильский бобтейл, ориентал, корниш-рексы и девон-рекс.

Жители Москвы предпочитают держать дома маленьких или средних собак. Самые популярные породы - йоркширские терьеры и чихуахуа. Также распространены шпицы, тойтерьеры, будьбдоги, джек-рассел терьеры, таксы, болонки, корги. Некоторые москвичи держат у себя дома овчарок, хаски, пуделей.

Информацию о питомцах вносят на портал mos.ru для того, чтобы было проще пользоваться необходимыми услугами. Например, москвичи могут записать домашнего любимца в ветклинику или получить напоминание о плановой вакцинации животного.