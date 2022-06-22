Посольство США в Москве официально меняет адрес на Площадь ДНР

У американского посольства в Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посольство США в Москве теперь располагается на площади Донецкой Народной Республики. Новый официальный адрес дипломатической миссии сейчас выглядит так: Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9. Ранее посольство Америки располагалось в Большом Девятинском переулке. Но теперь этот адрес аннулирован.

Решение присвоить безымянной территории возле посольства США название в честь ДНР приняли неравнодушные жители Москвы. Более 278 тысяч человек проголосовали за появление в столице площади, названной в честь Донбасса или защитников народной республики. Голосование проходило на платформе «Активный гражданин». Самое большое число пользователей выбрали название «Площадь Донецкой Народной Республики» - за этот вариант отдано 44,69% голосов. Выбор москвичей поддержали мэр столицы Сергей Собянин и депутаты Московской городской думы.

Площадь Донецкой Народной Республики расположена в Пресненском районе города, на пересечении Большого Девятинского переулка и улицы Конюшковская. В описании голосования в «Активном гражданине» уточнялось, что если больше всего голосов наберет вариант названия «Площадь Донецкой Народной Республики», будет подобрана еще одна площадь или улица, которой присвоят имя в честь Луганской Народной Республики. Депутаты Мосгордумы считают, что так нужно назвать безымянную территорию возле посольства Германии. Об этом ранее сообщил официальный Telegram-канал столичного парламента.

«Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России Площадью Донецкой Народной Республики и предложили назвать Площадью Луганской Народной Республики территорию у посольства Федеративной Республики Германия», - подчеркнули парламентарии.

Напомним, 17 июня Москва и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве. Российская столица окажет народной республике поддержку в социальной сфере, здравоохранении и образовании. Свои подписи под документом на Петербургском международном экономическом форуме поставили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Соглашение предусматривает оказание социально-экономической и гуманитарной помощи народной республике для скорейшего преодоления последствий боевых действий. Столица поможет Донбассу восстановить социальную, жилищную и инженерную инфраструктуры, а также подготовить город к зимним холодам. Кроме того, московские власти окажут поддержку проектам по благоустройству Донецка.