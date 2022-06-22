Племянница московского полицейского обвинила его в изнасиловании 14 лет назад. Фото: МВД Медиа

29-летняя жительница Москвы заявила в полицию об изнасиловании 14 лет назад, сообщает источник KP.RU в правоохранительных органах. Она обвинила в насилии своего дядю-полицейского. Сейчас ему 34 года, он работает в группе конвоя одного из районных отделов полиции Москвы.

Девушка рассказала, что на момент происшествия в 2008 году она и родственник проживали в одной квартире. Почему она решила обратиться в правоохранительные органы только сейчас, женщина не объяснила.

Источник отметил, что данный полицейский к ответственности до сих пор не привлекался. Правоохранители провели доследственную проверку и в итоге передали материалы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.