Посетителей эвакуируют из ТЦ «Афимолл» в центре Москвы из-за пожара Фото: Кадр видео

Масштабная эвакуация идет в торгово-развлекательном центре «Афимолл» в комплексе «Москва-сити» в центре столицы, сообщает источник KP.RU. На месте происшествия работают пожарные и полиция.

Первоначально сообщалось о том, что возгорание началось с отдела «Рив Гош» на втором этаже. На кадрах, снятых очевидцами, был виден дым, который валил из магазина.

Однако, как уточнил источник KP.RU, дым попал в этот и другие отделы по вентиляции. А загорелись жировые отложения в вентиляционной вытяжке одно из ресторанов комплекса.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Станции метро «Выставочная» и «Деловой центр» работают штатно, сообщает департамент транспорта Москвы. Однако из-за работы городских служб в торговом центре «Афимолл» временно закрыт выход № 3 станции «Деловой центр». Поезда ходят по графику.