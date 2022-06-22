Ксения Бородина скупила литры Coca-Cola в Москве. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Популярная телеведущая, звезда «Дома 2» Ксения Бородина сделала запас Coca-Cola на несколько месяцев. Она скупила газировку в московских магазинах. Фотографию своей покупки Бородина опубликовала в своем личном блоге.

«Паника», - подписала снимок телеведущая. На фото изображены как минимум 19 упаковок диетической версии Coca-Cola - Zero.

Напомним, 16 июня американская компания Coca-Cola окончательно ушла с российского рынка. Производитель заявил о полном прекращении производства и продажи напитков. Ранее KP.RU сообщал, что достоверной информации о том, что Coca-Cola собирается делать с российскими заводами, пока нет. Компания не пояснила деталей ухода. В России напиткам быстро нашли замену. Например, более дешевый аналог Сoca-Cola и Fanta начали выпускать в Подмосковье.