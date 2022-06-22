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Происшествия22 июня 2022 15:57

Женщину-пешехода убило дорожным знаком после ДТП на северо-востоке Москвы

Водитель наехал на стойку дорожного знака, конструкция упала на прохожего
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Женщина-пешеход погибла в ДТП на северо-востоке Москвы.

Женщина-пешеход погибла в ДТП на северо-востоке Москвы.

Фото: Госавтоинспекция Москвы

В Москве на пересечении улицы Летчика Бабушкина и улицы Менжинского произошло ДТП. В результате аварии погибла женщина-пешеход, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Женщина-пешеход погибла в ДТП на северо-востоке Москвы.

Женщина-пешеход погибла в ДТП на северо-востоке Москвы.

Фото: Госавтоинспекция Москвы

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись два автомобиля - «Volvo» и «Renault». Водитель шведской иномарки не справился с управлением и наехал на стойку дорожного знака. От сильного удара опора знака упала на женщину-пешехода, которая в этот момент находилась на тротуаре. От полученных травм 55-летняя женщина скончалась на месте.

Женщина-пешеход погибла в ДТП на северо-востоке Москвы.

Женщина-пешеход погибла в ДТП на северо-востоке Москвы.

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На месте работают сотрудники ГИДББ и средственно-оперативной группы. Они устанавливают обстоятельства случившегося.