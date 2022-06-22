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Общество22 июня 2022 16:02

Мосметро отсудило 600 тысяч рублей у водителя, заблокировавшего движение трамваев

Автомобилист спровоцировал ДТП, из-за которого вагоны простояли почти 30 минут
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мосметро отсудило 600 тысяч рублей у водителя, заблокировавшего движение трамваев.

Мосметро отсудило 600 тысяч рублей у водителя, заблокировавшего движение трамваев.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Московский метрополитен отсудил у автомобилиста 600 тысяч рублей за остановку движения на пяти трамвайных маршрутах на востоке столицы, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Все произошло в ноябре 2021 года на Ивантеевской улице. Водитель не пропустил трамвай и спровоцировал аварию. Никто из участников ДТП не пострадал, однако движение по пяти трамвайным маршрутам остановилось почти на полчаса.

В ведомстве пояснили: в случае задержек трамваев Мосметро регулярно взыскивает штрафы с водителей. В расчет берется количество отмененных рейсов, их длина, время задержки, а также количество пассажиров, которые могли бы воспользоваться городским транспортом за этот период.

Уточняется, что одно ДТП способно задержать 30 трамваев. Это порядка 7% всех вагонов, выходящих на маршруты.