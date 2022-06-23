С 1 июля в Московской области начнет работу новый налоговый режим Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С 1 июля 2022 года в Московской области начнет работу новый налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

"Преимущество, которое будет у налогоплательщиков, выбравших АУСН – они будут освобождены от сдачи 10 форм отчетности, включая декларацию 6-НДФЛ и расчет страховых взносов. Главное отличие от действующей сейчас упрощенной системы налогообложения - нулевой тариф страховых взносов", - рассказали в Мособлдуме.

Отмечается, что тариф касается пенсионных, медицинских взносов, а также взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Напомним, Правительство РФ в ходе заседания одобрило проведение эксперимента по установлению в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"

Ранее сообщалось, что налоговый вычет в России теперь можно получить намного быстрее, передает ОТР. Федеральная налоговая служба разослала в инспекции распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ - они подаются для оформления вычетов.