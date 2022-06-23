Самым популярным ЗАГСом Москвы стал Грибоедовский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Названы самые популярные ЗАГСы Москвы в 2022 году. Оказывается, самым востребованным у молодожен стал Дворец бракосочетания №1, более известный как Грибоедовский. С начала года там зарегистрировали более 3,3 тысяч молодожен.

На втором месте по популярности Дворец бракосочетания №4. Здесь провели около 2,2 церемоний бракосочетания.

А на третьей строчке Шипиловский отдел ЗАГС. Сюда обратились с заявлением о регистрации брака более 1,5 тысяч пар. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС столицы.

Чуть меньше браков было заключено в Кутузовском ЗАГСе – более 1,4 тыс. пар.

Замыкают список самых популярных площадок Дворец бракосочетания №3 на улице Юных Ленинцев.

Не менее популярны выездные регистрации на различных площадках, где официально проводят церемонию. Это ресторан в башке «Око», усадьба Н.С, площадка на территории храма Матроны Московской, особняк Спиридонова и гостиница «Националь».

Тем временем, жительница Подольска в социальных сетях выступила с неожиданной идеей — женщина предложила проводить детские свадьбы. По ее задумке, церемония практически ничем не будет отличаться от настоящего бракосочетания. В роли жениха и невесты — дети, которые дружат между собой, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тем временем, мошенники придумали новый способ заработать и стали продавать красивые даты для регистрации брака. Но специалисты призвали не вестись на подобные предложения в Сети, так как дату бракосочетания нельзя забронировать для другого человека, передает телеканал "360".