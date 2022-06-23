Депутат Госдумы Журавлев упал с мотоцикла в центре Москвы и повредил ключицу. Фото: официальный сайт Алексея Журавлева

Депутат Госдумы Алексей Журавлев попал в аварию на мотоцикле в центре Москвы и повредил ключицу, сообщает РИА Новости.

ДТП случилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах, - сообщили агентству в пресс-службе депутата.

Гипс Журавлеву накладывать не будут, сегодня медики намерены отпустить его домой.

Ранее сообщалось, что депутат попал в ДТП накануне вечером на Кутузовском проспекте в Москве.

Алексей Журавлев - депутат Государственной Думы, председатель партии «Родина» и Конгресса русских общин.