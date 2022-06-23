В Москве подешевели цифровая техника и туры за рубеж. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве снизились цены на цифровую технику, галантерею, мебель и лекарства, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова. Также сильно подешевели туры за рубеж. А общий уровень инфляции к апрелю составил 0,1%, что является минимальным показателем с начала года.

Майские цены на цифровую технику оказались ниже апрельских почти на 4%. Примерно на 2% стали доступнее галантерейные товары и предметы мебели. Цены на медикаменты снизились в среднем на 1,3%.

Изменения произошли и в сфере туристических услуг.

- Поездки в Египет упали в цене на 15,7%, в ОАЭ - на 12,8%, в Турцию - на 6,7%, - сказал Пуртов.

Зафиксировано снижение цен и на некоторые продовольственные товары, прежде всего овощи. Огурцы подешевели на 15,4%, помидоры - на 11,8%, капуста - на 9,6%. При этом в столице в целом с начала 2022 года продукты дорожали медленнее, чем в целом по стране. В Москве цены на них за этот период выросли на 12,5%, в России - на 13,8%.