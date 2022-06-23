В Подмосковье завершилось строительство первого в России цеха по ремонту двигателей самолетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Подмосковье завершилось строительство первого в России цеха по техническому обслуживанию и ремонту силовых установок воздушных судов, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора.

Известно, что работа цеха обеспечит поддержание летной годности более чем 700 двигателей и 450 вспомогательных силовых установок самолетов.

Ранее сообщалось, что отечественный пассажирский самолёт Ту-214 рассматривается национальным авиаперевозчиком "Аэрофлот" как возможная базовая модель авиапарка. Министр транспорта уточнил, что переходить на Ту-214 авиакомпания планирует "потихоньку в процессе", передает Life.ru.

Кстати, в ближайшие восемь лет в России должны произвести около тысячи самолетов. Полностью отечественных. "Комсомольская правда" изучила программу, пообщалась с экспертами и описала все самолеты, которые планируют выпускать в ближайшие годы в России.