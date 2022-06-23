Пожилая женщина в Москве умерла после наезда электросамоката. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве 82-летняя женщина скончалась от травмы после ДТП с электросамокатом, сообщает РЕН ТВ. Авария произошла на улице Ивана Франко на западе Москвы 14 июня.

Пожилая пострадавшая получила перелом бедренной кости. Больше недели врачи боролись за ее здоровье и жизнь, но в итоге спасти не смогли. Женщина скончалась в больнице.

По факту случившегося ведется доследственная проверка, эксперты устанавливают точную причину смерти, от которой будет зависеть решение о возбуждении уголовного дела.