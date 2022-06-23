Город достроит подстанцию скорой помощи в Щербинке

Подстанция скорой помощи будет рассчитана на 20 машино-мест Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ещё одним недостроем в столице скоро станет меньше. Подстанцию скорой помощи на улице Маршала Савицкого в Щербинке возведут согласно обновленным правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, строительство планируется за счёт городского бюджета. Изменения в ПЗЗ для этого земельного участка ранее одобрил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Недостроенный объект находится в глубине застройки, - сообщила Княжевская. - Это позволит будущей станции покрывать обширную территорию, а медикам — быстрее прибывать по вызову и помогать большему количеству людей».

По ее словам, социальная инфраструктура Новой Москвы должна постоянно расширяться, поскольку активно развиваются и сами территории присоединённых округов. Новые проекты позволят справиться с возрастающей нагрузке на социалку.

Подстанция скорой помощи будет рассчитана на 20 машино-мест. Высота здания - 16 метров, а общая площадь - около 3500 метров. Более подробная информация о помещениях и внешнему виду здания появится на следующих стадиях разработки проекта.