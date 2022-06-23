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Происшествия23 июня 2022 9:43

Поезда задерживаются на севере Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути

Интервал движения увеличен
Ирина РЕБРИКОВА
Поезда задерживаются на севере Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути

Поезда задерживаются на севере Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на пути

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезда столичной подземки на северном участке фиолетовой ветки метро временно идут с увеличенными интервалами, сообщает Дептранс Москвы. По предварительным данным, причина задержки - оказавшийся на путях человек.

По уточненным данным, на отрезке от станции «Спартак» до станции «Улица 1905 года» движение поездов остановлено полностью. Поезда на этом же участке в обратном направлении идут с увеличенными интервалами.