Заммэра Сергунина: В Северо-Западном округе Москвы появилась площадка нового типа для прогулок с питомцами

Фото: пресс-служба АНО "Мой район"

На северо-западе столицы в Южном Тушине гулять с собаками теперь можно на современной оборудованной площадке. Удобное место для питомцев горожан появилось благодаря программе мэра Москвы «Мой район» — в рамках стартовавшего в 2021 году проекта «Питомцы в Москве». Все площадки строятся по новому стандарту. В одних районах их создают с нуля на пустырях. В других - на месте устаревших действующих. В таком случае их полностью реконструируют, с заменой оснащения, покрытия и системы дренажа. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, до конца года появится еще 28 таких пространств.

«Площадка в Южном Тушине — первая из 29, которые планируется открыть в этом году в 10 округах Москвы. Все они будут оборудованы по современному стандарту, разработанному при участии экспертов Российской кинологической федерации с учетом мнений жителей. В прошлом году аналогичные пространства появились в четырех районах: Можайском, Лосиноостровском, Ясеневе и Северном Медведкове», — сообщила Наталья Сергунина.

УДОБНО И ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, И ДЛЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Новую площадку более чем в 500 квадратных метров разместили в Кленовом сквере на Лодочной улице. До сих пор жители соседних домов приходили сюда гулять со своими питомцами, но территория была плохо обустроена. Сейчас всем удобно - и животным, и их владельцам. Это полноценная, хорошо оснащенная зона для выгула и занятий. Есть тренировочное оборудование — барьеры, мостики и другие снаряды для дрессировки. На участке поставили скамейки и навесы для защиты горожан от зноя и непогоды. Чтобы собака не убежала от хозяина, на входе установили тамбур.

ГРУМИНГ - БЕСПЛАТНО

Высокую оценку площадке поставили и кинологи. На открытии они устроили показательное шоу со своими питомцами. Приглашенные специалисты провели мастер-классы и консультации по зоопсихологии. Там же развернулась выставка, на которой желающие могли присмотреть себе собаку. Ее организовал центр реабилитации бездомных животных «Юна».

Кроме того, можно было прямо на площадке посетить «Мобильный груминг». Четвероногие попадали в настоящий салон красоты - их вычёсывали, стригли когти. А хозяевам объясняли особенности правильного ухода за шерстью.

Кстати, до середины августа на других площадках проекта «Питомцы в Москве» также работают подобные выездные пункты груминга. Сервис полностью бесплатный, но надо заранее записаться.