Бочкарёв: Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» готовится к вводу в эксплуатацию

Под крышей дворца единоборств в олимпийском комплексе «Лужники» разместились сразу два спортивных объекта - Международный центр самбо и центр бокса. Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В олимпийском комплексе «Лужники» в ближайшее время будет готов к открытию уникальный дворец единоборств. Под его крышей разместились сразу два спортивных объекта - Международный центр самбо и центр бокса.

- На данный момент общая готовность Международного центра составляет 99%. Мы завершаем работы по чистовой отделке и готовим здание к вводу в эксплуатацию, – сообщил 23 июня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Центр самбо расположился в северо-западной части здания, центр бокса - в юго-восточной. Оба комплекса разместились симметрично, их гармонично объединяет общий фасад.

- Каждый центр функционирует полностью независимо от другого, потоки посетителей не пересекаются, у каждого центра своя подземная парковка и собственный набор технических и инженерных помещений, – рассказал Андрей Бочкарёв.

Фасад дворца единоборств сохранил общую стилистику спортивного кластера «Лужники». Тот же дизайн использовался и при благоустройстве территории. По словам главы Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, работы по благоустройству уже полностью завершены, также, как и монтаж инженерных сетей, и подключение наружного освещения.

- В общей сложности спорткомплекс готовят к вводу порядка 700 специалистов, – сообщил Рафик Загрутдинов.

В темное время суток наружный фасад спорткомплекса эффектно подсвечивается разноцветными огнями. Архитектурно-художественное освещение подчеркивает использованные создателями центра графические концептуальные решения. Особенностью здания стал наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом. Он позволит наблюдать за тренировками спортсменов даже с улицы. Такой архитектурный прием еще никогда не использовался для спортивных объектов Москвы.

- Витражное остекление тренировочных залов почти 3 тысячи квадратных метров позволит наблюдать за действиями спортсменов находясь за пределами здания с прилегающих территорий, – подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Семиэтажное здание площадью 45 тысяч квадратных метров будет отвечать всем требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо. Дворец оснастят самым современным оборудованием, по своему наполнению он не будет иметь аналогов в мире. В здании будет установлена техника для видеотрансляции, так что соревнования можно будет смотреть в прямом эфире.

В Международном центре самбо предусмотрен зал для соревнований с трибунами на 1600 зрительских мест и тренировочный зал. В Центре бокса обустраивают зал для соревнований на два ринга с трибунами на две тысячи зрительских мест и тренировочный зал с тремя рингами. Кроме того, в блоках самбо и бокса будут спортивно-оздоровительные бассейны на шесть дорожек, сауны и хаммам, медико-восстановительные центры, универсальные залы на 60 тренажеров, универсальные спортивные залы по игровым видам спорта и конференц-залы на 200 человек. Планируется, что центры будут использоваться не только для тренировок и проведения соревнований, но и для курсов повышения квалификации тренеров и судей.