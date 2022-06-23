Друзья рассказали о последних часах жизни Юрия Шатунова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, как прошли последние часы жизни российского певца, экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Когда артист почувствовал себя плохо, его попытались спасти его друзья. Они отвезли Шатунова в подмосковную больницу, сообщил kp.ru источник в экстренных службах.

Певец проводил время с друзьями на подмосковной даче. Вечером во время ужина у него неожиданно закололо в груди. Приятели артиста не стали вызывать скорую и самостоятельно повезли Шатунова в медучреждение в селе Растуново. Однако в это время больница была закрыта.

По словам знакомых Юрия, к этому времени он уже не мог самостоятельно идти и хватался за сердце.

Врачи местной больницы вызвали скорую. Певца доставили в центральную районную больницу в подмосковном Домодедово. В течение полутора часов экс-солиста «Ласкового мая» пытались спасти медики. Несмотря на это Юрий Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности.

Ранее KP.RU сообщал, что свой последний концерт Юрий Шатунов дал в Подольске 20 июня.