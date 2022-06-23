Управляющее домофоном приложение тестируют в Москве. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Жители восьми домов в столице первыми начали тестировать сервис, который позволяет дистанционно управлять домофоном, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Он позволяет с помощью приложения на смартфоне отслеживать звонки в домофон и реагировать на них. Например, открывать дверь курьеру или забывшему ключи ребенку.

Для того чтобы начать пользоваться таким сервисом, понадобится поставить на смартфон приложение «Электронный дом Москва». Затем - авторизоваться с помощью стандартной или полной учетной записи портала mos.ru.

Как только кто-то наберет в домофоне номер квартиры, сигнал об этом поступит на гаджет ее хозяина. Нажав всего одну кнопку, пользователь сможет открыть дверь, принять или отклонить вызов.

Тестирование новой системы продлится до конца года. За этот период к ней должны присоединиться еще 44 дома.

Уточняется, что использование приложения будет лишь возможностью, а не обязательным нововведением. Дверь с домофоном можно будет открывать как обычно, даже если остальные домочадцы подключатся к новому сервису.