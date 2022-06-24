Mercedes врезался в здание и загорелся на Зубовском бульваре, двое погибли.

Mercedes после столкновения с другим автомобилем врезался в здание и загорелся на Зубовском бульваре 22/39 в Хамовниках, сообщает департамент транспорта Москвы.

По данным источника kp.ru, погибли два человека, еще шестеро пострадали. Сгоревший автомобиль был без номеров.

Mercedes врезался в здание и загорелся на Зубовском бульваре, двое погибли. Фото: прокуратура Москвы

Судя по видеозаписи, Mercedes на высокой скорости пересекал Зубовский бульвар, задел по касательной такси и врезался в стену.

Mercedes врезался в здание и загорелся на Зубовском бульваре, двое погибли. Фото: прокуратура Москвы

На месте работают оперативные службы города. Движение по Пречистенке затруднено