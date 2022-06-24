Американец напал с кирпичом на полицейского в центре Москвы. Фото: МВД Медиа

На уроженца Нью-Йорка возбудили уголовное дело в столичной полиции после нападения с кирпичом на одного из сотрудников в центре Москвы, сообщает агентство «Москва». Инцидент произошел в Милютинском переулке.

Сообщается, что 28-летний американец размахивал руками и угрожал причинить себе вред. Очевидцы вызвали полицейских. Переговоры с иностранцем не удались - его задержали после того, как он ударил одного из сотрудников подобранным с земли кирпичом.

- У пострадавшего полицейского врачи диагностировали сотрясение головного мозга, гематому теменной области справа и ушиб правого предплечья, - уточняется в сообщении агентства.

Выяснилось, что напавший на полицейских иностранец зарегистрирован в Котельниках. Причины его неадекватного поведения выясняются. Ему предстоит ответить по статье о нападении на представителя власти.