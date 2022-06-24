Москвичи чаще всего жалуются на боли в груди, одышку и слабость. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посетители павильонов «Здоровая Москва» чаще всего приходят к медикам с жалобами на боли в груди, одышку, слабость и повышенную утомляемость, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главврача поликлиники №2, руководителя павильона у станции метро «Чертановская» Наталью Шиндряеву.

Жителей столицы также беспокоят головные боли, онемение или покалывание конечностей. Причиной таких состояний могут быть заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем организма. У москвичей обычно выделяют эти патологии.

«По итогу работы павильонов «Здоровая Москва» с начала сезона именно проблемы с работой сердца и сосудов, легких и щитовидной железы являются наиболее распространенными у пациентов», - отметила врач.

Она добавила: необходимо постоянно контролировать артериальное давление, пульс, уровень сахара в крови и проходить диспансеризацию, делать ЭКГ, следить за весом. Только так возможно вовремя заметить наличие какого-либо заболевания.