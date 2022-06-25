Покупки косметики и парфюмерии в московских ТЦ снижаются на 18%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оборот сетей, торгующих в столичных ТЦ парфюмерией и косметикой, в июне снизился на 12% к показателям годичной давности, пишет «Коммерсант». Число покупок упало еще больше, на 18%.

С начала года самые популярные товары подорожали там примерно на 30%. Этот рост, а также ажиотажные закупки, сделанные впрок в марте, во время турбулентности курсов валют, эксперты называют среди причин снижения спроса. Негативно на спросе могло сказаться и сокращение ассортимента из-за ухода с рынка некоторых зарубежных марок.

В материале отмечается, что профильные сети в последнее время стали расширять ассортимент за счет других категорий, например аптечного сегмента.

Помимо этого, эксперты ожидают смещение спроса в сторону местных брендов. Это будет происходить прежде всего в бюджетном ценовом сегменте. В Natura Siberica ожидают, что процесс запустится уже в августе-сентябре текущего года.

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