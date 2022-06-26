Фанаты Юры Шатунова поют «Белые розы» во время прощания с ним

Фанаты Юры Шатунова с ночи занимали очередь для прощания с ним.

На Троекуровском кладбище Москвы проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым. Проститься с бывшим солистом «Ласкового мая», одним из символов целого поколения пришли тысячи человек. И практически у каждого в руках - букеты белых роз.

В траурный зал, где проходит церемония, пускают группами по несколько человек. Перед зданием выстроилась огромная очередь. Опечаленных поклонников не останавливает даже палящее солнце. Те, кто хотел попасть на церемонию наверняка, занимали очередь затемно.

В ожидании своей очереди люди поют хиты Шатунова и «Ласкового мая», обмениваются воспоминаниями. Среди пришедших проститься с артистом - много поклонников средних лет и пожилого возраста, есть и молодые люди.

Гроб с телом певца уже в первые минуты церемонии оказался завален белыми розами. Этими же цветами оформлен зал и постамент. Рядом с гробом выставлены фотографии артиста, стоят венки, в том числе и от родных Юрия Шатунова. Семья певца на церемонии не присутствует.

Как сообщал KP.RU ранее, Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было всего 48 лет. Тело артиста кремируют, а потом 28 июня похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.