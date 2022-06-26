Три автомобиля столкнулись в центре Москвы, один из них опрокинулся. Фото: Департамент транспорта Москвы

Три автомобиля столкнулись в середине улицы Гиляровского, рядом с перекрестком с Больничным переулком, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

От удара одна из машин перевернулась на бок на пешеходном переходе у дома 54 по улице Гиляровского. О пострадавших информации не поступало.

На момент аварии, случившейся около полудня, движение по улице Гиляровского было сильно осложнено. Сейчас, согласно сервису Яндекс.Пробки, ситуация нормализовалась.