Актриса из «Тихого Дона» и «Аритмии» Альбина Тиханова умерла в Москве. Фото: кадр из сериала «Домашний арест»

В Москве в возрасте 75 лет скончалась актриса Альбина Тиханова, известная ролями кинобабушек в российских сериалах «Домашний арест», «Эпидемия», «Честный развод» и других. О причинах смерти пока не сообщается.

Около месяца назад знакомый актрисы писал в соцсетях, что она восстанавливается после переломов обеих рук и ноги после неудачного падения на улице. Альбина Тиханова не могла передвигаться без посторонней помощи. Однако у нее не было денег на сиделку, единственным ее доходом в последнее время была только пенсия.

За свою карьеру Альбина Тиханова сыграла в кино и сериалах более 40 ролей. Ей доставались в основном герои эпизодов или второстепенные персонажи.

В нашумевшем «Домашнем аресте» она сыграла одну из жительниц коммуналки Клавдию Викторовну Сапрыкину, в «Аритмии» - одну из пациенток главного героя в исполнении Александра Яценко, в «Эпидемии» - ветеринара Ольгу Ивановну, а в недавно вышедшем «Честном разводе» с Агатой Муцениеце в главной роли - знахарку бабу Нину.

Когда и где состоятся похороны актрисы Альбины Тихановой, пока не известно.