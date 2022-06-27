Ефимов: В Новой Москве построят многофункциональный центр на тысячу рабочих мест

Город запустил масштабную программу различных мер для помощи бизнесу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва подписала соглашение о создании рабочих мест в Новомосковском округе. Проект стал одним из четырёх, ранее утверждённых мэром Сергеем Собяниным по программе стимулирования создания мест приложения труда. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестиции в проект в Новой Москве составят 1,3 миллиарда рублей.

«Инвестор возведет в поселении Рязановское многофункциональный центр площадью почти 14 тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - В будущем в центре смогут трудоустроиться около тысячи человек».

В прошлом году город подписал 15 соглашений, согласно которым для москвичей появятся дополнительные рабочие места, добавил Ефимов. Застройщики возведут примерно 891 тысячу квадратных метров недвижимости. Сюда входят не только офисы и торговые центры, но и образовательные комплексы, промышленные технопарки и производство.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в эти проекты будет инвестировано всего около 68 миллиардов рублей. «Для привлечения еще большего количества инвесторов в этом году мы внесли изменения в программу, - утончил глава ведомства. - Теперь получать льготы могут девелоперы, создающие объекты для оказания комплексных логистических услуг».

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Город запустил масштабную программу различных мер для помощи бизнесу. В частности, с весны 2022 года застройщики – участники программы пользуются сниженной ставкой по банковской гарантии, которую они получают для реализации проекта. Ее зафиксировали на уровне 9,5 процента годовых. А срок ее предоставления продлен с трех до шести месяцев после подписания соглашения.

Для девелоперов появилась еще и повышенная льгота. На неё могут расчитывать те, кто обязуется построить объект за короткое время. Если срок создания мест приложения труда (МПТ) уменьшается на 6–12 месяцев, то при переоформлении земли льгота вырастет на 5 процентов. А если экономия времени составит более одного года – на 10 процентов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

В программе могут участвовать не только инвесторы, планирующие запуск проекта, но и те, кто уже строит в столице жилые многоэтажки. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут размещаться в разных районах города.

Заявки принимаются через Инвестиционный портал Москвы, на котором действует специальный онлайн-сервис.