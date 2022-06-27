Сотрудников «Вкусно - и точка» будут набирать в центрах «Моя работа» в Москве. Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице на базе центра «Моя работа» открылся уже девятый рекрутинговый центр. Специалисты будут набирать персонал для российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка», сообщается на сайте мэрии Москвы.

Сейчас компания активно развивает свой бизнес: владелец фастфуда панирует увеличить свой штат на 25% примерно до 2,5 тысяч сотрудников. Утоняется, что желающие смогут трудоустроиться на позиции: сотрудник предприятия, специалист отдела кадров и технический работник.

«Мы постоянно отслеживаем ситуацию, чтобы выявить компании с вероятностью высвобождения сотрудников - таких уже более 500, в них работает порядка 200 тысяч человек», - добавила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице также работают рекрутинговые центры «Почты России», «Магнита» и «Дикси», «МОЭК», Московского метрополитена и других компаний.

Ранее KP.RU сообщал, что бывший «Макдоналдс» открылся под названием «Вкусно - и точка». С окончательным вариантом названия представители компании определились в последний момент.