Предполагаемый насильник 18-летней девушки задержан в Москве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 18-летней девушкой. Ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, мужчина совершил нападение 23 июня 2022 года в лесопарке недалеко от улицы Вильгельма Пика на северо-востоке столицы. Он надругался над девушкой, а после скрылся с места преступления.

Предполагаемого насильника задержали в короткие сроки. Это 30-летний гражданин Узбекистана. В ходе допроса он признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.