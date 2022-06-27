Три вертолетные площадки появятся при столичных медцентрах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие годы в столице построят три вертолетных площадки для стационаров крупных медцентров, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Так, в этом году намерены завершить строительство стационарного комплекса с вертолетной площадкой при НИИ им. Н.В. Склифосовского. Кроме того, работы идут и на территории ГКБ им. С.П. Боткина. Там также появится скоропомощной комплекс с вертолетами.

Также вертолетную площадку планируют организовать при многопрофильном корпусе детской городской больницы Святого Владимира. Уточняется, что в этом медцентре появится 477 коек для маленьких пациентов.

В прошлом году медицинский вертодром открыли при ГКБ №40 в Коммунарке. В медучреждение привозят экстренных пациентов, которые пострадали в ДТП и других катастрофах.