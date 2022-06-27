Наталья Сергунина поздравила москвичей с Днем молодежи

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

В правительстве Москвы представителям молодежных проектов и сообществ вручили благодарственные письма за активное участие в жизни города, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Церемонию приурочили ко Дню молодежи. Награждение прошло в Белом зале мэрии Москвы.

«Вы, молодые люди, — будущее города и страны. Мы восхищаемся и гордимся вашими талантами и достижениями, энергией и активной жизненной позицией. От имени мэра и правительства Москвы поздравляю вас с Днем молодежи!» — сказала Наталья Сергунина.

Заместитель мэра столицы добавила, что в городе живет 3,5 миллиона молодых людей. Для них сформированы уникальные условия для самореализации, открыты лучшие возможности в образовании, карьере, бизнесе, творчестве и волонтерстве.

«Вы стремитесь не только проявить себя, но и заботитесь об окружающих. Волонтерское сообщество столицы объединяет уже 760 тысяч человек. Три четверти из них — именно молодые люди. Город всегда поддержит ваши начинания», — подчеркнула Наталья Сергунина.

Так, в минувшем году грантами мэра Москвы были отмечены десятки молодежных проектов в сфере профориентации, спорта, киберспорта, творчества, просвещения и патриотического воспитания. На их реализацию направлено почти 115 миллионов рублей.

Одновременно в столице создают целую экосистему для воплощения талантов молодых людей. В нее входят центры молодежного инновационного творчества, детские технопарки, школы искусств, культурные центры, спортивные секции, разноплановые образовательные и карьерные проекты.

Благодарственные письма получили, в частности:

Максим Джетыгенов — и.о. руководителя московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей;

Ксения Макаренкова — представитель московского отделения организации «Российские студенческие отряды»;

Дмитрий Курбанов — руководитель проекта «Город героев Москва»;

Дарья Попова — председатель студсовета РАНХиГС;

Софья Быкова — руководитель студенческого проекта «Зачетная Москва»;

Маргарита Евсюкова — руководитель проекта «ВРаботе»;

Зафар Сафаров — председатель первичной профсоюзной организации обучающихся МИСиС;

Евгения Шавкун — руководитель проекта по развитию надпрофесиональных навыков «Московский диалог»;

Владислав Устиненков — руководитель проекта «МедиаШум»;

Илья Новиков — представитель молодежного сообщества «Столица»;

Владислав Федотов — руководитель проекта «Дебаттл».