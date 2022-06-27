Жара задержится в Москве до конца недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всю неделю в Москве будет солнечно и жарко, относительное «похолодание» до +26 градусов днем и до +10… +12 градусов ночью ждет столицу в среду и четверг, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. В первые выходные июля вернется 30-градусный зной.

Погода будет малооблачной, не предвещающей осадков. В ночь на вторник, 28 июня, ожидается до 20 градусов тепла. Во второй рабочий день недели температура составит +26… +28 градусов.

Самыми прохладными днями станут среда и четверг: днем температура продержится в пределах +26 градусов, ночью - от +12 до +15 градусов.

- Избавление от сильной жары будет связано со сменой антициклонов. Вместе с новым антициклоном с севера придет более прохладная воздушная масса… Самой комфортной окажется день среды, а вот затем мы почувствуем прогрев воздушной массы, - сообщается на сайте Росгидрометцентра.

В пятницу воздух прогреется до +29 градусов, в субботу - до +31 градуса. При этом ветер будет слабым - от 3 до 8 метров в секунду. Ночные температуры будут меняться в диапазоне +12… +17 градусов.

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