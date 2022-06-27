27 июня стал самым жарким днем в Москве с начала года. Фото: Иван МАКЕЕВ

27 июня стал самым жарким днем в столице с начала этого года, сообщил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Однако температурный рекорд 12-летней давности, когда была зафиксирована температура +33,6 градуса, побить не удалось.

В 14:00 станция на ВДНХ показала +31,7 градуса. На северо-западе и в центре Москвы метеостанция «Тушино» зафиксировала температуру +32,7 градуса. Самые высокие показатели - в южной части мегаполиса. В районе станции «Немчиновка» в Новой Москве воздух накалился до 33,1 градуса.

Отметим, что во вторник в столице будет немного прохладнее. В среднем столбик термометра поднимется до +28 градусов. В понедельник же до 21:00 действует «оранжевый» уровень погодной опасности.