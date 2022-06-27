После стрельбы на парковке у ТЦ «Европейский» возбудили уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудила полиция после стрельбы на стоянке у торгового центра «Европейский» на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице. Задержан один человек, остальных подозреваемых устанавливают.

Инцидент в Дорогомиловском районе произошел днем 26 июня. Очевидцы сообщили полиции, что на парковке ТЦ компания на нескольких машинах громко слушает музыку, кроме того слышна стрельба.

Прибывшие правоохранители задержали хулиганов, у одного из них изъяли пистолет.

Как уточняет агентство, это был свадебный кортеж. Первоначально в отдел полиции доставили около 20 задержанных.