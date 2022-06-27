200 тысяч карт «Тройка» на базе отечественного чипа поступили в кассы метро Москвы. Фото: Алиса ТИТКО

После успешного тестирования в мае первой тысячи карт «Тройка» с российским чипом кассы столичной подземки пополнила партия в 200 тысяч карт, сообщает Дептранс Москвы. Произвела его компания «МСП», с которой мэрия Москвы заключила пятилетний контракт.

Как обещают разработчики, смена чипа никак не скажется на функционале и скорости считывания данных.

- Это такая же «Тройка», только теперь на 100% российская, - заверил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Сообщается, что к концу года Дептранс и ООО «МСП» разработают новый чип, который можно будет использовать не только в транспортных, но и в банковских картах.

К декабрю 2027 года через кассы Мосметро будет реализовано примерно 19 млн карт «Тройка» на базе чипа отечественного производства. В Дептрансе также отметили, что дефицита карт «Тройка» в Москве нет.