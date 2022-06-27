Квартиры в 10 районах Москвы подорожали на фоне общего снижения цен на жилье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средняя цена квадратного метра поднялась на 10-12% в 10 районах столицы в течение второго квартала, тогда как по городу в целом она снизилась на 5,8%, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Тet.

В первом квартале средняя цена «квадрата» в Старой Москве составляла 523,9 тысячи рублей, во втором она снизилась до 495,2 тысячи рублей.

При этом в Ростокино цены поднялись на 12,4%, квадратный метр там стоит в среднем 311,8 тысячи рублей. На 11,7% увеличилась стоимость жилья в Донском районе (438,6 тысячи рублей за «квадрат»).

Повышение на 10-11% зафиксировано в следующих районах Москвы: Москворечье-Сабурово, Тропарево-Никулино, Нижегородский, Головинский, Метрогородок, Котловка. Наконец, в Свиблово и Лосиноостровском районе цены поднялись на 8,2%.

В большинстве случаев на статистику повлияло появление квартир от инвесторов в новых ЖК. После снижения ставки по ипотеке они стремятся избавиться от ранее приобретенных квартир, чтобы, используя сниженный процент, вложиться в новые проекты. Исключение составляет лишь Котловка, где аналитики объясняют повышение цен улучшением условий жизни и транспортной доступности из-за развития БКЛ.